В России ответили на опасения Словакии из-за вылетов F-16 с баз НАТО

«Дело в данном конкретном случае не в передаче какого-то оружия, а в самих вылетах с территории Словакии. Потому что если какой-то самолет или танк попал на территорию бывшей УССР в качестве некого груза, то это юридически одна ситуация. А если боевой самолет, да еще с вооружением на борту, вылетел с территории какой-то страны в зону боевых действий и принял в них участие, то это совершенно другая ситуация», — отметил Климов.