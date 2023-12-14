США направили генерал-лейтенанта на Украину для заморозки конфликта

Пентагон отправил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы он убедил украинского лидера Владимира Зеленского заморозить конфликт. Об этом сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Он (Агуто — прим. URA.RU) будет исполнять обязанности теневого командующего армией Украины, по сути, заменяя нынешнего командующего. Агуто будет стоять над командующим сухопутной армией Александром Сырским», — говорится в материале Брайена для Asia Times.

Он также добавил, что генерал-лейтенант получил указания, согласно которым ему нужно заставить украинских военнослужащих перейти на оборонительную стратегию, а Зеленского — заморозить конфликт как минимум до весны.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт необходимо закончить, а не заморозить. По его словам, страна понесет потери даже в случае его приостановки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия выступает против заморозки. Он уточнил, что РФ учитывает только вариант завершения СВО путем обеспечения интересов своей страны.