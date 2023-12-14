ВСУ начали вкапывать «зубы дракона» в Черниговской области

Украинские военные приступили к строительству линий заграждения в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией, заявил украинский командующий операцией так называемых объединенных сил Сергей Наев.

Бойцы ВСУ заняты строительством двух защитных линий, в которую входят «зубы дракона» и другие защитные сооружения, заявил Наев украинским СМИ, передает «Российская газета».

Он отметил, что на эти подготовленные рубежи в случае необходимости прибудут дополнительные силы, ВСУ смогут «адекватно реагировать на любое развитие ситуации».

«Зубами дракона» называют бетонные противотанковые пирамиды, их врывают в землю рядами в специальном порядке.