США отложили продажу винтовок М16 Израилю из опасений нападений на палестинцев

Администрация американского президента Джо Байдена отложила выдачу лицензии на продажу Израилю более 20 тыс. винтовок М16 из опасений нападения экстремистски настроенных израильских поселенцев на палестинское гражданское население на Западном берегу реки Иордан, сообщил портал Axios.

По словам американских чиновников, отказ в выдаче лицензии свидетельствует об увеличении обеспокоенности Белого дома тем фактом, что правительство Израиля не предпринимает достаточно усилий для сдерживания насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев, передает ТАСС.

Видео дня

Также Axios отмечает, что в первые недели конфликта Израиль обратился к США с просьбой о поставках винтовок, которыми в свою очередь планировалось вооружить гражданские группы первичного реагирования в израильских деревнях, расположенных недалеко от границ с сектором Газа, Ливаном и Сирией.

Известно, сделка в данный момент стоит на месте, США нужно больше гарантий со стороны Израиля касательно шагов, которые он собирается предпринять, чтобы пресечь нападения агрессивных поселенцев и гарантировать, что никакое новое американское оружие не достанется поселенцам на Западном берегу.

Кроме того, канал CNN сообщает о том, что применение Израилем неуправляемых бомб увеличивает потери среди населения Газы.

По информации телекомпании, 40–45% всех боеприпасов класса «воздух – земля», которые израильская армия использовала во время бомбардировок Газы, были неуправляемыми. Эти боеприпасы не так точны, как снаряды с системами наведения, что делает их применение особенно рискованным в таком густонаселенном районе, как палестинский анклав.

Как отметил советник правозащитной организации Amnesty International Брайан Кастнер, применять оружие, которое может точно поражать намеченные цели, уже достаточно плохо, а если у боеприпасов нет такой точности и нельзя гарантировать, что бомбы попадают туда, куда изначально планировали израильские силы, это может стать огромной проблемой для гражданского населения.

В заключение CNN подчеркивает, что использование неуправляемых боеприпасов ставит под сомнение заявления Израиля о стремлении свести к минимуму потери среди гражданского населения Газы.