ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВСУ

ВС России при помощи FPV-дрона уничтожили узел связи и средство РЭБ Вооружённых сил Украины, размещённые в часовне разрушенного храма.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора беспилотников группировки войск «Юг».

Он рассказал, что о местонахождении объектов сообщили разведчики.

«Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно точный удар по цели», — сказал оператор.