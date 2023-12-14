ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВСУ
ВС России при помощи FPV-дрона уничтожили узел связи и средство РЭБ Вооружённых сил Украины, размещённые в часовне разрушенного храма.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора беспилотников группировки войск «Юг».
Он рассказал, что о местонахождении объектов сообщили разведчики.
«Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно точный удар по цели», — сказал оператор.
Он уточнил, что FPV-дрон ВС России практически залетел «в форточку» и уничтожил объект ВСУ.