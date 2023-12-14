В Запорожской области росгвардейцы сбили украинский беспилотник

В Запорожской области росгвардейцы сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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Беспилотник предназначался для дневной и ночной разведки, а также определения координат цели и корректировки артиллерийского огня. Его сбили сосредоточенным огнем из автоматического оружия.

При осмотре специалисты выяснили, что это украинский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс «Фурия». С данными аэросъемки местности его передали сотрудникам военной контрразведки.