За время контрнаступления 47-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшая на запорожском направлении, была «обескровлена». О потерях в подразделении рассказал украинский военный и ведущий Сергей Гнездилов в подкасте Hromadske, опубликованном на YouTube.

«В какой-то момент, довольно быстро, она стала одной из обескровленных бригад», — сказал он. Он также отметил, что фактически обескровленной оказалась вся пехота ВСУ. По словам Гнездилова, специалисты, которые были полтора года назад, либо ликвидированы, либо демотивированы и «устали от войны».

Собеседник ведущего штурмовик 47-й бригады ВСУ Алексей Назаренко отметил, что в ходе контрнаступления украинская армия несла большие потери из-за мин и российских обстрелов, а также назвал контрнаступление «тремя месяцами мясокомбината». В том числе провал контрнаступления военнослужащий объяснил недооценкой Российской армии «по всем моментам, какие только есть».