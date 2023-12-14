Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Литва и Польша готовят двусторонний план обороны Сувалкского коридора «с первой секунды». Об этом сообщает TV3.lt.

Ранее силы НАТО были задействованы в учениях на севере Польши. Подчеркивалось, что район Сувалкского коридора, протянувшегося почти на сто километров вдоль литовско-польской границы, между Белоруссией на востоке и Калининградом на западе, имеет решающее значение для безопасности восточного фланга альянса.

В маневрах в ноябре 2022 года были задействованы две тысячи солдат сухопутных и воздушных сил, а также более тысячи единиц техники.

Ландсбергис подчеркнул, что военное сотрудничество между Польшей и Литвой необходимо значительно усилить из-за «злополучного» Сувалкского коридора.

«Злополучный [этот коридор - прим.ред.] из-за своей чувствительности и уязвимости, он является ответственностью обеих стран», — подчеркнул министр.

По словам Ландсбергиса, северную часть коридора могла бы защищать Литва, а южную — Польша.