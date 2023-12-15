Минобороны Южной Кореи выразило протест России и КНР

Оборонное ведомство Республики Корея выразило России и КНР протест из-за того, что военные самолеты двух стран 14 декабря вошли в установленную Сеулом в одностороннем порядке опознавательную зону ПВО. Соответствующая информация опубликована на сайте Минобороны.

"Сегодня директор [департамента] по международной политике Министерства обороны заявил строгий протест военным атташе РФ и КНР в Республике Корея в связи с тем, что 14 декабря военные самолеты РФ и КНР вошли в опознавательную зону ПВО", - сказано в сообщении.

Южнокорейское ведомство выразило сожаление в связи с тем, что самолеты вошли в эту зону без предварительного предупреждения, поскольку пролет осуществлялся в "чувствительных районах", находящихся вблизи воздушного пространства страны. В Сеуле призвали принять меры, чтобы не допустить повторения ситуации, поскольку это может стать "причиной возникновения напряженности в регионе".

Накануне Комитет начальников штабов ВС Республики Корея заявил, что четыре российских и два китайских самолета вошли в опознавательную зону ПВО и что в ответ Сеул поднял свою авиацию.