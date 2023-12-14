Сеул заявил о вхождении самолетов РФ и КНР в его опознавательную зону ПВО

Южная Корея утверждает, что самолеты РФ и КНР вошли в ее опознавательную зону ПВО
Южнокорейские военные утверждают, что российские и китайские военные самолеты вошли в ее опознавательную зону ПВО (KADIZ), в ответ Сеул поднял свою авиацию. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
Речь идет о двух китайских самолетах и четырех российских. Они находились в так называемой опознавательной зоне ПВО в Японском море в период с 11:53 по 12:10 по местному времени (05:53 - 06:10 мск). Воздушное пространство страны нарушено не было.
"В целях предотвращения непредвиденных ситуаций" южнокорейская сторона подняла свои истребители, заявили в комитете.