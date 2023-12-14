BI: На один украинский дрон приходится семь российских

Россия имеет огромное преимущество перед Украиной, когда речь идет о беспилотниках: на каждый украинский БПЛА приходится до семи российских дронов. Об этом сообщил командир одной из рот 92-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Юрий Федоренко, пишет Business Insider.

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По словам украинского офицера, на наиболее приоритетных участках линии боевого соприкосновения на один украинский дрон приходится пять-семь российских. Федоренко отметил, что из-за этого ВСУ применяют дроны только по точно установленным целям, в то время как ВС РФ могут позволить себе запускать FPV-дроны для "свободной охоты".