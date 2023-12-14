Британия, Япония и Италия создадут новейший истребитель-невидимку

Великобритания, Япония и Италия подписали договор в области авиации по разработке сверхзвукового инновационного истребителя-невидимки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британское Минобороны, стороны надеются, что он совершит свой первый полет к 2035 году.

Подписание договора прошло в Токио, где министр обороны страны Грант Шаппс встретился со своими коллегами — главой Минобороны Японии Минору Кихарой и министром обороны Италии Гвидо Крозетоо. Планируется, что совместный этап разработки начнется в 2025 году.

Самолет должен стать одним из наиболее передовых истребителей, которые стоят на вооружении во всем мире. Ожидается, что его оснастят новейшим радаром повышенной мощности, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие на сегодняшний день системы.