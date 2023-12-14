Боец ВСУ сдался в плен по совету служащего в ВС России брата

Боец ВСУ Станислав Гринченко сдался в плен на Запорожском направлении через специальную частоту 149.200 "Волга" по совету служащего в ВС России брата. Его видеоинтервью распространило Минобороны РФ.

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Сам Гринченко родом из Краматорска в украинскую армию попал по мобилизации против своей воли. И уже тогда появились мысли о сдаче в плен. Тем более, что его родные - граждане РФ, а брат находился по ту сторону фронта в рядах ВС России. Он-то и посоветовался с командованием, как помочь родственнику сложить оружие и покинуть позиции. Ему рассказали о специальном радиоканале.

"Через рацию я вышел на частоту 149.200 "Волга", чтобы сдаться в плен. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте. И после обстрела мы покинули позиции и сдались в плен", - рассказал Гринченко.

В Минобороны РФ уточнили, что военнопленный отказался от обмена и не собирается возвращаться на Украину. На той стороне его уже объявили погибшим. Теперь Станислав Гринченко намерен получить гражданство РФ и служить в российской армии вместе с братом.