Спецоперация на Украине 14 декабря: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 декабря 2023 года.
Минобороны России сообщило об уничтожении штурмовой группы ВСУ на купянском направлении
Российские артиллеристы с помощью установок «Мста-С» уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 противника, сообщает ТАСС.
Это произошло на купянском направлении. Бойцы с помощью беспилотников обнаружили передвижение штурмовой группы и бронетехники украинской армии и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения.
Разведчики и кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении поставленных целей.
Первый морской надводный дрон РФ отправят на испытания на спецоперацию
Построен первый российский морской надводный дрон для Министерства обороны, вскоре он будет направлен на испытания в зону проведения специальной военной операции, сообщает «РЕН ТВ».
Рабочее название быстроходного безэкипажного катера-носителя – «Одуванчик».
До конца текущего года будет построено десять таких дронов, и они также направятся на испытания в зону СВО.
Песков сообщил о понимании Путиным целей СВО
Российский президент Владимир Путин ясно понимает, чего хочет добиться страна в рамках специальной военной операции, сообщает news.ru со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, США стали осознавать неэффективность финансовых вложений в Украину и задаются вопросом, стоит ли продолжать тратить средства.
Как отметил пресс-секретарь, Россия продолжит спецоперацию.