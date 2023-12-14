Спецоперация на Украине 14 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 декабря 2023 года.

Минобороны России сообщило об уничтожении штурмовой группы ВСУ на купянском направлении

Российские артиллеристы с помощью установок «Мста-С» уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на купянском направлении. Бойцы с помощью беспилотников обнаружили передвижение штурмовой группы и бронетехники украинской армии и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения.

Разведчики и кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении поставленных целей.

Первый морской надводный дрон РФ отправят на испытания на спецоперацию

Построен первый российский морской надводный дрон для Министерства обороны, вскоре он будет направлен на испытания в зону проведения специальной военной операции, сообщает «РЕН ТВ».

Рабочее название быстроходного безэкипажного катера-носителя – «Одуванчик».

До конца текущего года будет построено десять таких дронов, и они также направятся на испытания в зону СВО.

Песков сообщил о понимании Путиным целей СВО

Российский президент Владимир Путин ясно понимает, чего хочет добиться страна в рамках специальной военной операции, сообщает news.ru со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, США стали осознавать неэффективность финансовых вложений в Украину и задаются вопросом, стоит ли продолжать тратить средства.