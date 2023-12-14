Мобилизация: последние новости на сегодня 14 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 декабря 2023, в материале «Рамблера».

Госдума продлила кредитные каникулы для мобилизованных и их семей

В России продлеваются кредитные каникулы для мобилизованных и их семей, сообщает «Свободная пресса».

Мера будет действовать до 31 декабря 2024 года. Такое решение приняла Госдума.

Также депутаты согласовали закон о приостановлении обязательств по договорам поручительства участников специальной военной операции. Теперь в случае гибели задолженность будет списана целиком.

В России могут разрешить поступать в военные вузы абитуриентам с инвалидностью после СВО

Фракция «Справедливая Россия - За правду» направила письмо на имя главы Минобороны России Сергея Шойгу с предложением рассмотреть возможность создания условий для поступления в военные высшие учебные заведения военнослужащих младше 35 лет, получивших инвалидность в ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Как сказано в документе, многие молодые военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации и получившие ранения, имеют большое желание связать свою жизнь с армией, поступить в высшие военные учебные заведения и стать офицерами.

Однако установленные военно-врачебной комиссией ограничения годности по здоровью могут стать существенными препятствиями для поступления в такие вузы.

30 коробок новогодней помощи участникам СВО собрала молодежь Красногорска

Молодежный совет отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Московской области вместе с фондом «Доброе сердце» отправил гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции, сообщает krasnogorskriamo.ru.

Волонтеры собрали машину коробок со всем необходимым для бойцов. Новогодний груз отправят 15 декабря.