Мобилизация: последние новости на сегодня 14 декабря 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 декабря 2023, в материале «Рамблера».
Госдума продлила кредитные каникулы для мобилизованных и их семей
В России продлеваются кредитные каникулы для мобилизованных и их семей, сообщает «Свободная пресса».
Мера будет действовать до 31 декабря 2024 года. Такое решение приняла Госдума.
Также депутаты согласовали закон о приостановлении обязательств по договорам поручительства участников специальной военной операции. Теперь в случае гибели задолженность будет списана целиком.
В России могут разрешить поступать в военные вузы абитуриентам с инвалидностью после СВО
Фракция «Справедливая Россия - За правду» направила письмо на имя главы Минобороны России Сергея Шойгу с предложением рассмотреть возможность создания условий для поступления в военные высшие учебные заведения военнослужащих младше 35 лет, получивших инвалидность в ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Как сказано в документе, многие молодые военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации и получившие ранения, имеют большое желание связать свою жизнь с армией, поступить в высшие военные учебные заведения и стать офицерами.
Однако установленные военно-врачебной комиссией ограничения годности по здоровью могут стать существенными препятствиями для поступления в такие вузы.
30 коробок новогодней помощи участникам СВО собрала молодежь Красногорска
Молодежный совет отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Московской области вместе с фондом «Доброе сердце» отправил гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции, сообщает krasnogorskriamo.ru.
Волонтеры собрали машину коробок со всем необходимым для бойцов. Новогодний груз отправят 15 декабря.
Это сладкие подарки на Новый год, инструменты, окопные свечи, сухой душ и все необходимое для выживания в зоне спецоперации.