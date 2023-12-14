Военный рассказал об эффективности «франкенштейнов» из F-35

«Из двух самолетов собирается один. Бывает и танки, и другую боевую технику ремонтируют таким образом, бывает с трех разбитых машин что-то снимают и пытаются создать что-то одно. Здесь ничего удивительного нет, вопрос только в том, до какой степени пострадали эти машины и в каком состоянии находятся детали, которые будут использоваться для установки. В принципе в этом ничего страшного нет, особенно если пересборку будет делать Lockheed Martin, разработчик и производитель этих самолетов. Если этим займутся в мастерских, это приведет к тому, что будет создан самолет, который либо не взлетит, либо после взлета потерпит катастрофу», — рассказал он.