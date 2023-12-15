МО заявило об уничтожении десантниками пехоты ВСУ в Запорожской области

"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор определил приоритетные цели для уничтожения - экипаж подбитой украинской БМП и личный состав противника, перемещающийся вдоль опорного пункта по траншеям", - говорится в распространенном сообщении.