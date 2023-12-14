Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО

Первый морской надводный дрон построили для Минобороны России, аппарат направят на испытания в зону специальной военной операции. Об этом сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

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«Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — заявил разработчик в беседе с РИА Новости.

Рабочее название морского дрона — ББКН (быстроходный безэкипажный катер-носитель) «Одуванчик». До конца года планируют построить десять таких катеров — первую опытную партию, впоследствии они также пройдут испытания, пишет Ura.ru.