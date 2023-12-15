Власти Израиля проинформировали Салливана о видении сроков завершения войны

"Израильтяне проинформировали нас о своем видении потенциальных сроков проведения военных операций в Газе и провели очень хорошую беседу с Джейком о том, какие условия, мы все надеемся, будут созданы. Серьезно обсуждались вопросы защиты мирного населения", - сообщили в ходе брифинга.