Назван способ борьбы с истребителями F-16 в случае их появления у ВСУ

«F-16 — это самолет хоть и неплохой, но устаревший. Против него эффективно действуют различные зенитные ракетные системы, даже еще советской разработки. Например, Израиль имеет такой самолет F-16, но версии Sufa, он двухместный, и на нем стоит очень современное израильское оборудование, и несколько лет назад эти самолеты совершали налет на Сирию, и один из этих самолетов был сбит еще старым советским комплексом С-200», — объяснил Кнутов.