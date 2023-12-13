В Германии рассказали о состоянии армии

Армия Германии (бундесвер) находится в катастрофическом состоянии и нуждается в перевооружении, пишет обозреватель Ян Шуман в статье для портала «Bild на русском».

Автор статьи напомнил, что накануне генеральный инспектор (главнокомандующий) бундесвера Карстен Бройер заявил, что в нынешнем виде германская армия не способна защитить страну или союзников по НАТО.

Численность армии составляет 181 383 военнослужащих, что в 2,3 раза меньше, чем в 1990-м году, отметил обозреватель. Он добавил, что контракт с бундесвером также подписали 81 529 гражданских служащих.

В армии служат лишь 0,4% трудоспособных граждан ФРГ, при том, что в среднем в странах НАТО этот показатель составляет 1%, а в России - свыше 2%.

Оборонная промышленность ФРГ производит три танка в месяц, уточнил эксперт. Российские промышленные площадки выпускают и модернизируют 1-3 танка в день.

На вооружении бундесвера находится около 200 танков, порядка 50% из них не готовы к бою. В 1992 армия ФРГ располагала мощным танковым парком, в нем было свыше 6,5 тыс. машин.

Такая же ситуация, подчеркнул Шуман, в остальных областях. Он добавил, что бундесвер срочно нуждается в перевооружении, реформах, оснащении современным оборудованием.