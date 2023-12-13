Раскрыты подробности о российском гиперзвуковом снайперском комплексе

«Скорости уже от 1300 метров в секунду обеспечивают очень серьезную пробиваемость и запреградные действия, причем более мягкими материалами, чем при нормальных скоростях. Важно, чтобы при этом обеспечивались другие характеристики — кучность, ресурс ствола», — сказал специалист.