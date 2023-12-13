НАТО увеличит военный бюджет до 2,03 миллиарда евро. Об этом сообщает Reuters.

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Уточняется, что это на 12 процентов больше, чем в 2023 году. Увеличение и расширение использования общего финансирования альянса позволяет союзникам более эффективно решать общие проблемы безопасности, говорится в заявлении блока.

Кроме того, гражданский бюджет увеличат на 18,2 процента до 438,1 миллиона евро.