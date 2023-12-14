СМИ: генерал Милли рассмеялся из-за просьбы Залужного о поставках F-16

СМИ: Генерал Милли рассмеялся из-за просьбы Залужного поставить F-16 Киеву
Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся после требования главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного передать Киеву истребители F-16. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.
По данным издания, военачальники встретились в апреле после утечки секретных материалов Пентагона. Залужный якобы заверил Милли, что утечка будет полезна Киеву, пишет RT.
«Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее», — приводит издание слова главкома ВСУ.
В ответ Милли рассмеялся.
Washington Post пишет, что Украина еще несколько месяцев безуспешно пыталась убедить Штаты разрешить европейским странам передать Киеву истребители.
Между тем вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что вылеты самолетов F-16 с авиабаз НАТО спровоцируют открытое столкновение с Россией, пишет «Свободная пресса».