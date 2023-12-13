Кадыров заявил, что Чечня выполнила мобилизационный план на 1500%

В последнее время общество РФ за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии, — сказал Кадыров.