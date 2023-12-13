Кадыров спрогнозировал окончание СВО

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться летом 2024 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров , общаясь с жителями республики в прямом эфире.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — отметил руководитель региона и объяснил, что перед военными поставлена задача максимально не разрушать города, а вести переговоры с теми, кто хочет сдаться.

Кадыров также рассказал, что если бы не было такой задачи, «мы бы давно Киев забрали». Он заявил, что российские бойцы находились в семи километрах от Киева, и взять его было бы проще, чем Мариуполь.