Американский генерал рассмеялся после просьбы поставить F-16 Украине

Отмечается, что этот разговор произошел весной на фоне утечек секретных документов Пентагона в Discord. Экс-глава Генштаба позвонил коллеге, чтобы принести извинения за скандал.

Залужный заявил, что утечки данных не приведут к каким-либо значимым последствиям, и попросил Милли как можно скорее передать Украине F-16, так как об этих истребителях не говорилось в документах. В ответ на просьбу Залужного Милли лишь рассмеялся, о чем журналистам рассказал высокопоставленный украинский чиновник.