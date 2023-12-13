Южная Корея и Нидерланды продолжат помогать Украине

Южная Корея и Нидерланды продолжат оказание помощи Украине, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ель по итогам переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте в Гааге. Его цитирует ТАСС.

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«Обе страны продолжат оказывать помощь Украине ради ее свободы и возвращения мира, будут сотрудничать при ее восстановлении», — заявил Юн Сок Ель, отметив предыдущие усилия обеих стран по оказанию помощи Украине.

Как сообщил южнокорейский лидер, страны намерены укрепить сотрудничество в сфере обороны и производства оружия. В частности, Южная Корея примет участие в командно-штабных учениях противовоздушной и противоракетной обороны JPOW в 2025 году в качестве наблюдателя.

Также президент Южной Кореи поблагодарил Нидерланды за поддержку страны по вопросу ядерной программы КНДР.

Стороны упомянули и экономическое сотрудничество, объявив о создании двустороннего «союза» в сфере полупроводников.