Переданные Украине 62-тонные тягачи на базе Challenger 1 бесследно исчезли
В марте текущего года сообщалось, что вместе с 14 танками Challenger 2 на Украину были доставлены бронированные ремонтно-эвакуационные машины CRARRV. Точное количество не обнародовалось, но, по мнению некоторых военных экспертов, их вряд ли было больше двух штук.
В социальных сетях в конце весны появлялось фото одного из прибывших в распоряжение ВСУ образцов. И после этого машины словно испарились. За восемь месяцев они ни разу нигде не засветились, даже когда получившая британские танки 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ была брошена в ставшее провальным наступление.
Интересно, что имевшиеся у этого соединения германские БМП Marder 1A3, американские бронетранспортеры M1126 Stryker, их инженерная версия M1132 и даже 105-мм гаубицы M119 то и дело попадали в объективы, а CRARRV - нет.
В начале сентября российским бойцам удалось уничтожить Challenger 2, но вэсэушники не предпринимали никаких попыток его вытянуть в тыл, хотя натовцы всегда требуют это делать с западной техникой.
Поэтому, наверное, правы те, кто предполагает, что 62-тонные тягачи-монстры вышли из строя буквально сразу, как их передали ВСУ. Машины создавались на шасси старых Challenger 1, снятых с вооружения британцами еще в конце 90-х годов, а запчасти к ним сейчас в большом дефиците.