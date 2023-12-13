Переданные Украине 62-тонные тягачи на базе Challenger 1 бесследно исчезли

В марте текущего года сообщалось, что вместе с 14 танками Challenger 2 на Украину были доставлены бронированные ремонтно-эвакуационные машины CRARRV. Точное количество не обнародовалось, но, по мнению некоторых военных экспертов, их вряд ли было больше двух штук.

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В социальных сетях в конце весны появлялось фото одного из прибывших в распоряжение ВСУ образцов. И после этого машины словно испарились. За восемь месяцев они ни разу нигде не засветились, даже когда получившая британские танки 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ была брошена в ставшее провальным наступление.

Интересно, что имевшиеся у этого соединения германские БМП Marder 1A3, американские бронетранспортеры M1126 Stryker, их инженерная версия M1132 и даже 105-мм гаубицы M119 то и дело попадали в объективы, а CRARRV - нет.

В начале сентября российским бойцам удалось уничтожить Challenger 2, но вэсэушники не предпринимали никаких попыток его вытянуть в тыл, хотя натовцы всегда требуют это делать с западной техникой.