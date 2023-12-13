Израиль заявил, что США дали «зеленый свет» на войну против ХАМАС

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что власти США дали «зелёный свет» на войну против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Arab World Press.

По словам дипломата, власти США придерживаются мнения, что любое обсуждение возможного будущего для сектора Газа невозможно, если в регионе останется власть ХАМАС.

«Мы должны обратить внимание на полную риторику администрации США, поскольку она продолжает давать четкий зеленый свет Израилю в этой войне против терроризма в Газе, и она предоставляет Израилю все необходимые средства борьбы», — заявил Лиор Бен-Дор.

Кроме того, дипломат также прокомментировал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, которая подразумевает немедленное прекращения огня в секторе Газа и освобождение всех заложников без предварительных условий. По мнению Лиор Бен-Дор, даже те страны, которые голосуют в Генеральной Ассамблее ООН против Израиля, всё равно согласны с необходимостью ликвидации ХАМАС.