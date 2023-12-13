СМИ: на Украине погиб очередной западный наемник

Уроженец Свеланда (Швеция), воевавший на стороне Киева, погиб в зоне вооруженного конфликта. Об этом пишет шведское агентство SVT со ссылкой на пресс-службу МИД королевства.

В пресс-службе отметили, что погибшему 30 лет, он погиб в ходе боестолкновения.

Ранее шведский наемник Данне Лионе рассказал в соцсетях, что в его подразделении, состоящем из иностранных бойцов, за несколько дней боев осталось 3 человека из 22, включая его самого.