Раскрыты сроки ввода в эксплуатацию на Украине второй Patriot
Вторую систему ПВО Patriot, которую Германия поставила Украине, введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «РИА Новости».
Он отметил, что вторая Patriot уже находится на Украине. По словам Шольца, система состоит из станции управления огнем, радарного блока, восьми пусковых установок и около 60 ракет.
«Она будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году», — добавил он.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.
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