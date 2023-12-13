Раскрыты сроки ввода в эксплуатацию на Украине второй Patriot

Вторую систему ПВО Patriot, которую Германия поставила Украине, введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что вторая Patriot уже находится на Украине. По словам Шольца, система состоит из станции управления огнем, радарного блока, восьми пусковых установок и около 60 ракет.

«Она будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году», — добавил он.