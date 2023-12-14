Дания выделяет Украине более $1 млрд на вооружение

"Необходимо, чтобы закупки у предприятий военной промышленности велись на основе конкретных потребностей Украины в области военной поддержки. Я рад, что так много датских компаний поддерживает оборонительную борьбу Украины. Я постоянно беседую с представителями датской военной промышленности о том, как наилучшим образом использовать масштаб и мощь экономики с точки зрения военных пожертвований Украине", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.