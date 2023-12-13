Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

Взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии приравнивается к участию этих стран в конфликте на Украине. Об этом заявил глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Решительно предупреждаем, что применение истребителей [F-16] с территории указанных стран-членов НАТО [Польши, Румынии и Словакии] будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — констатировал Гаврилов.

По словам дипломата, США и их сателлиты больше не скрывают «агрессивный характер своей политики за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин» и продолжают генерировать угрозы безопасности на западных границах России.

«В национальных и коалиционных доктринальных установках государств НАТО закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы», — уточнил он.