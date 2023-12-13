Уничтожение танков ВСУ на Артемовском направлении попало на видео

Операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет», которых называют «иксоводами» за характерную форму хвоста ракеты, нанесли удары по двум украинским танкам на Артемовском направлении, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». Отмечается, что уничтожение бронетехники противника было снято на камеру БПЛА. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что украинские танкисты попытались спрятать бронемашину в лесополосе, однако ее можно было легко обнаружить с помощью беспилотника. После получения координат, цели были поражены с помощью беспилотников «Ланцет», запущенных бойцами Воздушно-десантных войск ВС РФ.