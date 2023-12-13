Украинским властям придется мобилизовать по 20 тыс. человек в месяц, чтобы восполнить потери украинской армии и для совершения ротаций, говорится в материале The New York Times со ссылкой на командующего украинским батальоном Евгения Дикого. Парламентская газета

«Дикий подсчитал, что Украине потребуется привлекать 20 тысяч солдат ежемесячно в течение следующего года, чтобы поддерживать свою армию», — приводит его слова издание. Lenta.ru