CNN: США не планируют проводить красные линии в передаче оружия Израилю

Американская администрация не планирует проводить красные линии в вопросе поставок вооружения Армии обороны Израиля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По данным источников, в настоящий момент США не намерены ставить условия в отношении предоставляемой Израилю помощи.

«США не планируют менять свою позицию и проводить какие-либо красные линии вокруг поставок оружия и боеприпасов Израилю», — говорится в сообщении.

Ранее США в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.