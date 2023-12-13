Альтернативную связь пытаются наладить в Киевской области с помощью терминалов Starlink. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

В публикации уточняется, что в нескольких населенных пунктах региона после масштабного сбоя в работе оператора «Киевстар» нет покрытия.

«Речь идет о десяти селах, где живут 3 тыс. человек. В населенных пунктах оперативно организуются точки доступа к сети. Туда передаются терминалы Starlink и обустраивается подключение wi-fi там, где есть фиксированный интернет», — говорится в сообщении.

Ранее глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины лишились спутниковой связи в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Харьковской области.

До этого стало известно, что на Украине хотят найти альтернативу Starlink, однако пока не могут отказаться от услуг компании Илона Маска. Предполагается, что отключение его системы может привести к краху оборонительных возможностей украинской армии.