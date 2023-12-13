На Украине священник получил повестку из-за слов «раб Божий»

Во время инцидента сняли видео, на котором мужчина в форме ВСУ оскорбляет священнослужителя, хватает его за горло, а второй мужчина в форме оформляет документы. Сотрудник военкомата объяснил свое враждебное поведение отношением священнослужителя к своему погибшему сыну. Во время похорон прошлым летом священник вместо звания употребил слова «раб Божий». Это и задело военного, передает РИА Новости.