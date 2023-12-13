На Украине священник получил повестку из-за слов «раб Божий»
Священник из Львовской области на Украине получил повестку из-за слов «раб Божий» во время похорон военного.
«Во Львовской области работники ТЦК (военкомата. – Прим. ред.) с угрозами выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви», – отмечается в издании «Страна.ua».
Во время инцидента сняли видео, на котором мужчина в форме ВСУ оскорбляет священнослужителя, хватает его за горло, а второй мужчина в форме оформляет документы. Сотрудник военкомата объяснил свое враждебное поведение отношением священнослужителя к своему погибшему сыну. Во время похорон прошлым летом священник вместо звания употребил слова «раб Божий». Это и задело военного, передает РИА Новости.
Во львовской администрации отметили недопустимость сведения личных счетов путем принудительной мобилизации и поручили проверить действия сотрудников военкомата.
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