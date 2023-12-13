Военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры, на которых бойцы 1-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады и штурмового отряда спецназа «Ахмат» выбивают украинских военных из одного из блиндажей под Клещеевкой в ДНР.