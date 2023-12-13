В США рассказали о строительстве «франкенштейнов» из F-35

«В любом будущем конфликте некоторые самолеты вернутся настолько сильно поврежденными, что больше не смогут летать, и на поиск замены может уйти год или больше. Благодаря эксперименту Frankenplane у Пентагона уже будет возможность объединить два или более самолетов в один работающий истребитель — и сегодняшние ВВС мирного времени получат еще один работающий самолет», — отметил автор.