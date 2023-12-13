Элитная 47-я механизированная бригада украинской армии, дислоцированная в Авдеевке, оказалась в окружении и столкнулась с растущей нехваткой боеприпасов, сообщает Military Watch Magazine. Это соединение называют элитным, так как оно эксплуатирует новейшую технику, переданную странами НАТО: немецкие танки Leopard 2A6, американские БМП Bradley и САУ M109.

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Эта бригада должна была остановить продвижение российских войск к Авдеевке, но не смогла сделать этого из-за острой нехватки боеприпасов. Безуспешные попытки остановить российские силы лишь усилили ощущение неизбежного краха украинских позиций, отмечает MWM.

Военнослужащие 47-й механизированной бригады ВСУ жалуются, что летом у них было в десять раз больше боеприпасов. "Сейчас нам привозят снаряды разного качества со всего мира, и мы получаем всего 15 штук на три дня", - заявил украинский сержант. Он также отметил, что произведенные боеприпасы, произведенные европейскими странами, зачастую не срабатывают, в отличие от снарядов американского и советского производства.

Поскольку нехватка боеприпасов серьезно подрывает боеспособность даже элитных подразделений, ситуация в призывных частях, составляющих большую часть украинской армии, остается еще более сомнительным, пишет MWM. Российские войска, напротив, все лучше оснащены, в частности, запасы ракет за последние 18 месяцев значительно выросли, что способствовало интенсификации обстрелов украинских позиций.