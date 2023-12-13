Израиль направил четыре корвета класса Sa’ar 6 в Красное море

"Большинство руководителей военно-морских сил ХАМАС, которые состоят из сотен оперативников, специализирующихся на проведении операций по нападению на море, также стали мишенями и были убиты", - указывается в сообщении.



"Кроме того, <...> ВМС Израиля успешно перехватили несколько беспилотных подводных судов, предназначавшихся для нанесения ударов по стратегическим морским объектам Израиля и береговым линиям", - сообщили в армейской пресс-службе.