Су-25 поразили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорному пункту и местам скопления живой силы украинских войск на Краснолиманском направлении, успешно уничтожив заданные цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

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Согласно данным ведомства, при выполнении боевой задачи экипажи бронированных военных самолетов применили неуправляемые авиационные ракеты С-8. При этом атака была совершена с кабрированием на максимально низкой высоте.

"Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил [РФ] уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении", — говорится в заявлении министерства.

Как указано в докладах передового авиационного наводчика, российские самолеты успешно ликвидировали заданные цели. В документах подчеркивается, что полет штурмовиков прошел без непредвиденных ситуаций. По словам пилота одного из Су-25 с позывным "Умго", после завершения операции штурмовики вернулись на аэродром базирования.