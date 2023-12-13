В России создадут снайперскую винтовку с автоматическим огнем

В России создадут снайперскую винтовку с автоматическим огнём
Её разрабатывают в габаритных характеристиках автомата. Предполагается, что вес оружия составит 3,6 кг, оно будет легче зарубежных аналогов, рассказал РИА Новости основатель предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
По его словам, первые опытные образцы снайперской и штурмовой винтовки в сменных калибрах 7,62х51 мм представят в феврале-марте 2024 года.
Ещё одной особенностью оружия станет возможность устанавливать сменные личинки, благодаря чему оно сможет работать как автомат и снайперская винтовка.