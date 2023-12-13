ЦАХАЛ заявил об ударах по военным объектам и инфраструктуре на территории Сирии

Армия Израиля объявила о проведении операции против нескольких военных объектов и инфраструктуры сирийской армии на территории Сирии (САР).

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Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. В ответ на недавние ракетные атаки, совершенные в сторону Израиля, военные самолеты и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным пунктам и объектам сирийской армии. Кроме того, Армия Израиля также заявила о проведении удара по месту запуска ракет, принадлежащему ливанскому движению "Хезболла", на территории Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация "Хезболлах" выразила поддержку ХАМАС.