ЦАХАЛ заявил об ударах по военным объектам и инфраструктуре на территории Сирии

В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указывается, что вооруженное крыло шиитской партии "Хезболла" выпустило ракеты на территорию Израиля с позиций, находящихся всего в 130 метрах от объектов миротворческой миссии ООН в Ливане. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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Согласно заявлению, это уже второй раз за эту неделю, когда "Хезболла" осуществляет ракетные атаки на Израиль. Одна из ракет была запущена всего в 130 метрах от комплекса ООН, а также были зафиксированы дополнительные запуски ракет в сторону Израиля из этого района.

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Израильские вооруженные силы отмечают, что такие действия "Хезболлы" являются систематическим нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для жизни военнослужащих Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). По информации, опубликованной армией, на расстоянии около 150 метров от пусковых установок также находилась школа. Ранее израильские военные сообщали об обстрелах со стороны Сирии и Ливана. В ответ на это, истребители Израиля нанесли удары по объектам сирийской армии и "Хезболлы".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС.