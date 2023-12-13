«Марьинка полностью взята нашей армией. Флаг России взвился над последним домом. Марьинка – это фактически пригород Донецка, из которого шли постоянные обстрелы столицы народной республики. За без малого 10 лет она была превращена ВСУ в огромный укрепрайон.

Видео дня

Отсюда ВСУ планировали удар по Донецку на осень 2023 года, если бы не началась СВО. Нужно взять ещё и Авдеевку, это тоже пригород. И Донецк будет жить намного спокойнее», – пишет в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.

О том, что общими усилиями мы наконец-то взяли Марьинку (ДНР), сообщают «Танкисты ЮВО». «2 стрелковый батальон и разведывательная рота 163 танкового полка поставили жирную точку в этом долгом противостоянии, именно они поставили на крайнюю точку флаг Российской Федерации и знамя Победы, знамя 150 стрелковой дивизии».

Западные мозговые центры, анализирующие военный конфликт России с бандерштатом, признают, что кадры с геолокацией (47.95056, 37.48536), на которых виден флаг Российской Федерации на крайнем доме на северо-западе южной части Марьинки, фиксируют контроль очередного участка этого населённого пункта русской армией.

«Официальный» Киев потерю Марьинки не признает. ВСУ вроде как контролируют заречье, точнее заброшенные дачи к западу от города, которые до недавнего времени не входили в границы населенного пункта. Речь идет о разбитой в хлам застройке на самом краю улиц Ивана Франко и Парижской Коммуны.

На армейском чате 79-й ОДШБр ВСУ обсуждают «что дальше». Оказывается, на северном берегу реки Осикова до самого Курахово никакой застройки нет, если не считать поселка Острое. Рядом с ним в районе карьера укровермахт в спешке строит опорники и минирует подступы. По всей видимости, тут и пройдет новая линия обороны самостийной армии.

В любом случае, нужно дождаться официального сообщения нашего Минобороны об освобождении Марьинки. Впрочем, враг сам признает, что с «городом – все!» Жовто-блакитный паблик DS (заблокированный в РФ) опубликовал печальку: «Ситуация по всей линии соприкосновения просто дрянная. На фоне Марьинки и Бахмута, Авдеевка еще демонстрирует стабильность. Если не провести работу над ошибками, то будет очень больно, если уже не поздно».

Эксперты DS знают, что пишут. С потерей Марьинки у захисников незалежностi уже сыплется оборона в Волновахском «кармане», из которого враг планировал наступать на Мариуполь. Прямо сейчас бойцы Южной группировки ВС РФ ведут штурмовые действия в Новомихайловке (Марьинского района) с целью выравнивания фронта.

По данным Військових аналітиків України (заблокированных в РФ), «в Новомихайловке (7 км на юг от Марьинки) колонны [русской армии] же заезжают на восточные окраины села. Причина – многие позиции ВСУ разбиты российской артиллерией».

Отвечающий за оборону на юго-востоке незалежной генерал ВСУ Тарнавский горько жалуется на Зе-ТВ на российское наступление по всей линии фронта. По его словам, «особенно больно» на Авдеевском и Марьинском направлениях стало два дня назад. Если вынести за скобки его словоблудие о «хероях» и «горах трупов орков», то укровермахту здесь совсем поплохело: наши штурмовики выбивают из посадок самостийных гранатометчиков, затем при поддержке авиации, в том числе низколетящих Ка-52, на позиции врага надвигается бронетехника.

Как сообщили в нашем оборонном ведомстве, «на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики». Прямиком к Бандере отправилось до 70 ВСУшников.

Если говорить о предварительных итогах битвы за Марьинку, то перед нашей легендарной 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизией стояла невероятно сложная задача – в условиях сбережения своей живой силы перемолоть наиболее мотивированных захисников незалежностi, главным образом западенцев. Нашим бойцам это удалось в полной мере.

Особо майданутые суицидники из ВСУ должны были держать по имиджевым причинам оборону на дачах, причем под плотным огнем с трех сторон. Скорее всего, по состоянию на полдень 12 декабря от них ничего не осталось. Те, кто поумнее, драпанули в сторону леса на западе. По слухам, которые гуляют в самостийной информационной помойке, «херои» откатились до автошляха С0511129 и там окопались.

Населенные пункты Георгиевка и Максимильяновка, которые расположены на южном берегу реки Осикова, будучи совсем небольшими, вряд ли надолго задержат нашу армию. Тем не менее без взятия их и, главное, соседней Красногоровки идти на Курахово с его огромной ТЭС нельзя. Опыт боев с ВСУ показывает, что наступать нужно широким фронтом, не заходя в так называемые «кишки», которые сразу же становятся «огненными мешками».

С одной стороны, Кураховская ТЭС рассматривается Генштабом ВСУ как очередной укрепрайон типа «Азовсталь», но с другой – электростанция примыкает к одноименному водохранилищу и может быть окружена без титанических усилий с нашей стороны.

Вражеские умники уверены, что потеря укровермахтом Марьинки как стратегического укрепрайона на Восточном вале самым отрицательным образом скажется на всем бандеровском Южно-Донецком фронте. Дело в том, что выход российской армии к Курахово ставит в крайне тяжелое положение гарнизоны в Победе, Парасковеевке, Константиновке и, конечно, Угледаре. Именно поэтому «твердыню» готовили к обороне целых 9 лет.