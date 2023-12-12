Пятая часть потерь Израиля в секторе Газа произошла из-за огня по своим

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что во время наземной операции в секторе Газа страна потеряла 105 военных, при этом 20 из них погибли из-за огня по своим. Об этом сообщает The Times of Israel.

© предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля

В ЦАХАЛ уточнили, что 13 военных погибли из-за огня по своим, причиной которого стала ошибочная идентификация. Кроме того, один военный стал жертвой непреднамеренного выстрела, двое случайно оказались на линии огня союзников, двое погибли в результате наезда союзной техники и ещё двое военных умерли в результате попадания осколков израильских взрывных устройств.

При этом в израильской армии признали, что причиной этих инцидентов стала высокая концентрация солдат ЦАХАЛ в секторе Газа, а также неполадки со связью, общая усталость военных и нарушение ими правил безопасности.

Кроме того, в ЦАХАЛ озвучили число раненых солдат на стороне Израиля. По имеющейся информации, 231 военный получил лёгкие ранения, 281 — раны средней тяжести и ещё 133 — тяжёлые ранения. Таким образом, всего в секторе Газа были ранены 582 военных ЦАХАЛ.