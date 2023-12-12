Экс-разведчик: РФ отключила мощное средство наблюдения США над Крымом

Российские средства РЭБ "отключили" одно из самых мощных средств наблюдения США, которым пытались просканировать Крым. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"И когда они (США - Прим. ред.) попытались заснять территорию Крыма, все отключилось. Потому что Россия знала частоту радара, и она заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты", - сказал он.

У Пентагона, уточнил Риттер, есть специальные радары, способные с достаточной детализацией просканировать наблюдаемую поверхность Земли.

При этом, по его словам, "США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками".

Ранее Риттер заявлял, что российская армия фактически заглушила работу РСЗО HIMARS, которое ВСУ считали ключевым оружием. По его словам, системы ПВО и РЭБ позволяют глушить GPS-сигналы американских ракет и резко снижать их точность.